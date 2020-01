SONDAGGIO TN - Che voto merita il mercato del Napoli (85mln)? Vota anche tu

Il Napoli ha speso 84,5 milioni di euro per concludere cinque operazioni in entrata in questa sessione di mercato. Gennaro Gattuso ha accolto diversi innesti, tre per l'immediato e due per il prossimo anno: Demme, Lobotka e Politano si sono vestiti subito d'azzurro, Rrahmani e Petagna lo faranno dall'estate (gli azzurri li hanno acquistati ora e lasciati in prestito rispettivamente a Verona e SPAL). Nessuno in Italia ha speso di più.

