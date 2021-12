SONDAGGIO TN - Napoli-Spezia, chi salvi tra gli azzurri? Vota anche tu!

Incredibile sconfitta del Napoli che dopo il successo di San Siro cade in casa e subisce la terza sconfitta di fila tra le mura amiche dopo l'Atalanta e l'Empoli. Colpo clamoroso dello Spezia che vince 0-1 al Maradona. Decisiva un'autorete sfortunata di Juan Jesus nel primo tempo. Con questa sconfitta il Napoli viene sorpassato in classifica dal Milan, mentre i liguri conquistano tre punti importantissimi in chiave salvezza. Quale calciatore salvi tra le fila azzurre? Rispondi al nostro sondaggio su Tuttonapoli.net.