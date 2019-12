SONDAGGIO TN - Rinnovereste il contratto a Mertens e Callejon? Votate qui!

E' il settimo anno in maglia azzurra per Dries Mertens e José Maria Callejon. Potrebbe essere l'ultimo, ma potrebbe anche non esserlo. Tutto dipenderà dal Napoli e dalla sua voglia di proseguire il rapporto con i due attaccanti, che di par loro sembrerebbero preferire non svestirsi dell'azzurro Napoli. Si parla tanto di rinnovi e la priorità sarebbe legata proprio a loro due, gli unici due con il contratto in scadenza al prossimo giugno.

E voi, lettori di Tuttonapoli.net, prolunghereste il contratto di Mertens e Callejon? Di entrambi? Di uno solo dei due? Né dell'uno né dell'altro? Votate qui al nostro sondaggio!