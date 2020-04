Spagna, i medici gelano la Liga: "Impossibile tornare a giocare già in estate"

Notizie poco confortanti in Spagna circa una eventuale ripresa del campionato. A gelare tutti il direttore dell'ospedale da Campo di Ifema, Antonio Zapatero, che ha dichiarato a Cadena SER: "Credo che sia impossibile che si possa tornare in campo questa estate". Parole che si scontrano con Liga e Federcalcio che spingono per una ripresa del torneo. Zapatero ha spiegato che: "Il test non è la soluzione, la soluzione arriverà a seconda del risultato del test. Se si scopre che non si dispone di anticorpi si è suscettibili alle infezioni". E ancora: "Nel periodo asintomatico fino a due giorni e mezzo prima dei sintomi e fino a mezza giornata prima dell'inizio dei sintomi la carica virale è massima e mantenere le distanze in campo non è possibile".