Spalletti fa rifiatare il gruppo: secondo giorno di riposo per gli azzurri

Luciano Spalletti ha concesso due giorni di riposo al gruppo, prima di rituffarsi negli allenamenti in vista dell'esordio in campionato contro il Venezia, in programma domenica sera al Maradona. Nella giornata di domenica e in quella di lunedì gli azzurri resteranno fermi, con la ripresa delle attività fissata per martedì a Castel Volturno.