Spalletti parlerà domani in conferenza: alle 15 le sue parole per presentare Napoli-Torino

GIOVANALI ITALIA UNDER 18, BATTUTA DI MISURA LA SERBIA: 15' PER L'AZZURRINO D'AVINO Vince di misura l'Italia Under 18 di Franceschini che regola i pari età della Serbia nella prima delle due amichevoli in programma tra oggi e sabato 24 settembre. LE ALTRE DI A SKY - ROMA, DYBALA RIENTRATO STAMATTINA PRESTO: SI ASPETTA IL TEST PER L'INTER L'argentino è atterrato alle 6.45 nella Capitale con un volo diretto da New York e ha successivamente fatto alcuni controlli a Trigoria.