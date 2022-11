Spalletti presenterà Atalanta-Napoli domani in conferenza stampa: l'orario è insolito

Il tecnico risponderà alle domande dei giornalisti e Tuttonapoli.net seguirà la conferenza stampa con la consueta diretta testuale.

TuttoNapoli.net

Orario inusuale per la conferenza stampa di Luciano Spalletti. Fissata come al solito alla vigilia della partita, in occasione di Atalanta-Napoli l'allenatore azzurro presenterà il match nella sala stampa del Training Center di Castel Volturno alle ore 11. Appuntamento dunque per domani, venerdì: il tecnico risponderà alle domande dei giornalisti e Tuttonapoli.net seguirà la conferenza stampa con la consueta diretta testuale.