Stasera torna "A Tutto Napoli" su Tele A: dalle 19.30 e poi il post-partita di Udine

Questa sera dalle 19.30 appuntamento con "A Tutto Napoli" su Tele A (canale 18 in Campania, visibile anche sull'80 in Marche, Abruzzo, Basilicata e Puglia e 189 nel Lazio), la trasmissione di Paolo Del Genio, in collaborazione con Antonio Gaito di Tuttonapoli, che poi tornerà nel post-partita per analizzare Napoli-Udinese. Temi d'approfondimenti ed il solito spazio ai tifosi con il filo diretto (per intervenire in diretta: 081-1863 9155) o in video-chiamata (prenotandosi al profilo Fb 'Tele A diciotto')