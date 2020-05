Stop Ligue 1, Pres. Lione annuncia: "Sentenza su chiusura campionato entro fine mese"

Continua a far discutere lo stop definitivo al campionato francese: al club degli scontenti c'è sicuramente Jean-Michel Aulas, presidente del Lione, il quale come riferisce 'L'Equipe' aspetta una sentenza 'entro la fine del mese di maggio' sui due ricorsi presentati al tribunale amministrativo per via della chiusura anticipata della Ligue 1