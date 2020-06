Strappo tra Lega e FIGC: tutto si può ricucire sciogliendo il nodo della quarantena

La questione relativa a retrocessioni e futuro della Serie A, sarà risolta lunedì 8 in Consiglio Federale e votata a maggioranza. Il Corriere della Sera spiega che la Serie A pesa tre voti: Dal Pino, Marotta e Lotito. Servono dunque alleati da cercare in Lega Pro (3 voti) e Dilettanti (6 voti) ma lo strappo con la Federcalcio è netto perché Gravina ha ribadito che nell'anno dell'Europeo la Serie A a 22 squadre sarebbe un errore. Come ammorbidire il tutto? Forse se dovesse sciogliersi il nodo della quarantena.