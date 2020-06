Su Teleclubitalia torna Club Napoli Allnews. Oggi pre e post gara e da lunedì sempre live

Con la semifinale di ritorno di Coppa Italia e con il campionato che riparte dopo circa 3 mesi torna live, con la programmazione quotidiana, anche Club Napoli Allnews, il programma sportivo quotidiano di Teleclubitalia Canale 98. Si parte oggi con il pre partita alle 19:30, anche in streaming sulla pagina Facebook (Club Napoli Teleclubitalia), e poi il consueto post gara con commenti in studio e soprattutto l’interazione con il pubblico che potrà chiamare al numero 0815067764 o inviare un messaggio whatsapp al 3423812922 per interagire e dire la propria dopo il fischio finale di Napoli-Inter.

Appuntamento quotidiano pomeridiano dal lunedì al venerdì alle 15:30 e fino alle 18 con tanti temi da trattare. Tante novità con una giornata tutta dedicata ai Club Napoli sparsi nel mondo e la consueta interazione con il pubblico. Non mancheranno le esterne e sempre i pre e post gara quando gli azzurri scenderanno in campo.

Appuntamento tutti i giorni con Club Napoli Allnews su TeleClubItalia Canale 98 dalle 15:30.