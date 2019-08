Sul profilo Twitter del Napoli petizione contro 'decreto sicurezza', ma arriva la rettifica: "Tweet non voluto!"

Tiene banco in questi giorni a livello nazionale il decreto sicurezza, diventato legge che aspetta soltanto la firma del presidente della Repubblica Mattarella. Tanti i cittadini che stanno cercando di opporsi con petizioni e campagne social. Una di questi, una raccolta firme per convincere Mattarella a non avalarre la legge, è comparsa sul profilo Twitter ufficiale della Ssc Napoli. Ma lo stesso club, prontamente, ha rettificato il tutto, spiegando che si è trattato di un tweet non volontario: "Il Napoli non ha segnalato volontariamente alcuna petizione. Cercheremo di capire come mai è comparso un tweet non voluto sul nostro profilo. Ci scusiamo con i followers".