Super Szoboszlai trascina l'Ungheria: eurogol all'ultimo minuto per la conquista dell'Europeo

L'Ungheria strappa la qualificazione a Euro2020 al termine di un'incredibile rimonta. Sotto di un gol fino a due minuti dalla fine per rete di Sigurdsson all'11', riescono a ribaltare la partita con le reti di Nego (88') e Szoboszlai (92'). Il talento del Salisburgo nella circostanza fa tutto da solo, ricevendo palla poco proma di centrocampo e andando via palla al piede incontrastato, fino alla conclusione secca dalla distanza che ha battuto Halldorsson. Un gol fantastico che testimonia ancora una volta il grande talento del centrocampista finito anche nell'orbita del Napoli durante le scorse sessioni di mercato.

Un altro pezzo d'Italia si aggiunge al torneo: Marco Rossi è l'artefice dell'impresa. Il commissario tecnico, tuttavia, non è potuto essere presente questa sera essendo risultato positivo al Covid-19. In panchina il suo vice, Cosimo Inguscio. Per l'Ungheria è la seconda qualificazione consecutiva dopo aver partecipato a Euro 2016: in quella circostanza riuscì persino ad accedere agli ottavi di finale.