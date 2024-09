Supplementari o rigori in caso di parità col Palermo: ecco cosa dice il regolamento

Questa sera al Maradona vanno in scena i Sedicesimi della Coppa Italia 2024-2025, dopo che nel turno precedente il Napoli aveva battuto il Modena ai calci di rigore. Così come accaduto nella gara giocata col Modena, bisogna evidenziare una novità nel regolamento della manifestazione per questa fase della competizione.

In caso di parità al termine dei 90' di gioco, non ci saranno i tempi supplementari e si procederà dunque direttamente ai calci di rigore in caso di parità al termine dei due tempi regolamentari.