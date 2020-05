TABELLA - Coronavirus, i dati per regione: quasi la metà dei contagi odierni in Lombardia

Sono 222.104 i casi totali in Italia di persone che hanno contratto il COVID-19 dall'inizio dell'epidemia: di questi, 78.457 gli attualmente positivi, 112.541 i guariti e 31.106 i decessi. Anche oggi, il maggiore incremento di casi si è registrato in Lombardia: +394 contro i +169 del Piemonte al secondo posto.

Dall'inizio dell'epidemia, in Italia sono stati effettuati 2.735.628 tamponi. In basso, il dato suddiviso per regioni.

Attualmente positivi: 78.457

Deceduti: 31.106 (+195, +0,6%)

Dimessi/Guariti: 112.541 (+3.502, +3,2%)

Ricoverati in Terapia Intensiva: 893 (-59, -6,2%)

Tamponi: 2.735.628 (+61.973)

Totale casi: 222.104 (+888, +0,4%)