Tanto calcio a Ferragosto, tutte le gare: Liga e preliminari di Europa League e Conference

Non mancano gli appuntamenti con il calcio giocato per la giornata di oggi, giovedì 15 agosto 2024. Si scende in campo infatti in Liga, ma anche nelle due coppe europee 'minori': ecco infatti gli ultimi 90 minuti del penultimo turno preliminare per Europa League e Conference, che fornirà i nomi delle qualificate per i playoff.

Spagna - LaLiga

19:00 - Ath. Bilbao vs Getafe

21:30 - Betis vs Girona

Europa League - Qualificazione

18:00 - Lincoln (Gib) vs Din. Minsk (Blr)

18:00 - SK Rapid (Aut) vs Trabzonspor (Tur)

19:00 - Elfsborg (Swe) vs Rijeka (Cro)

19:00 - Plzen (Cze) vs Kryvbas (Ukr)

20:00 - Cercle Brugge (Bel) vs Molde (Nor)

20:15 - Ajax (Ned) vs Panathinaikos (Gre)

20:30 - Lugano (Sui) vs Partizan (Srb)

20:30 - M. Tel Aviv (Isr) vs FK Panevezys (Ltu)

20:30 - Servette (Sui) vs Braga (Por)

21:00 - Borac Banja Luka (Bih) vs Klaksvik (Fai)

21:00 - Shamrock Rovers (Irl) vs Celje (Slo)

Conference League - Qualificazione

18:00 - Flora (Est) vs Vikingur Reykjavik (Ice)

18:00 - Legia (Pol) vs Brondby (Den)

18:00 - Pyunik (Arm) vs Ordabasy (Kaz)

18:00 - Sabah Baku (Aze) vs St. Patricks (Irl)

18:30 - Zira (Aze) vs Osijek (Cro)

19:00 - Brann (Nor) vs St. Mirren (Sco)

19:00 - CFR Cluj (Rou) vs M. Petach Tikva (Isr)

19:00 - Djurgarden (Swe) vs Ilves (Fin)

19:00 - H. Beer Sheva (Isr) vs Mlada Boleslav (Cze)

19:00 - Ostrava (Cze) vs FC Copenhagen (Den)

19:00 - Paphos (Cyp) vs CSKA 1948 Sofia (Bul)

19:00 - S. Tiraspol (Mda) vs O. Ljubljana (Slo)

19:00 - Tromsø (Nor) vs Kilmarnock (Sco)

19:30 - AEK (Gre) vs Noah (Arm)

19:45 - Basaksehir (Tur) vs Iberia 1999 (Geo)

20:00 - Drita (Kos) vs Auda (Lat)

20:00 - Vojvodina (Srb) vs Maribor (Slo)

20:00 - Zrinjski (Bih) vs Botev Plovdiv (Bul)

20:30 - Gent (Bel) vs Silkeborg (Den)

20:30 - Slask (Pol) vs St. Gallen (Sui)

20:30 - Wisla (Pol) vs Trnava (Svk)

21:00 - Decic (Mne) vs HJK (Fin)

21:00 - Hajduk Split (Cro) vs Ruzomberok (Svk)

21:00 - Larne (Nir) vs FC Ballkani (Kos)

21:00 - Puskas Academy (Hun) vs Ararat-Armenia (Arm)

21:15 - Guimaraes (Por) vs Zurigo (Sui)