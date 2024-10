Tegola per il Marsiglia di De Zerbi: rottura del crociato per Carboni

Rottura del legamento crociato anteriore per Valentin Carboni, ex Monza, attaccante del Marsiglia di Roberto De Zerbi in prestito dall'Inter. Il giovanissimo talento argentino aveva rimediato un infortunio in nazionale, col raduno lasciato a metà settimana per un problema al ginocchio, e secondo quanto scrivono dall'Argentina gli esami strumentali hanno svelato l'entità dell'infortunio. Secondo Tyc Sports il giocatore dovrà operarsi e resterà ai box per diversi mesi.