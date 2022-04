Telecamera rubata a youtuber giapponese: denunciato steward a Napoli

L’uomo, un 23enne napoletano, è stato rintracciato presso la propria abitazione e, dopo aver riconsegnato l’oggetto, è stato denunciato

Ritrovata la telecamera del tifoso giapponese youtuber DiCoprio. Ieri pomeriggio i poliziotti del Commissariato San Paolo, grazie alle descrizioni fornite dalla vittima e alle immagini del sistema di video sorveglianza dell’impianto sportivo, sono riusciti ad individuare uno degli steward che aveva prelevato la telecamera nel luogo in cui era stata lasciata. L’uomo, un 23enne napoletano, è stato rintracciato presso la propria abitazione e, dopo aver riconsegnato l’oggetto, è stato denunciato per appropriazione indebita. La telecamera è stata restituita al proprietario.L'uomo, un 23enne napoletano, è stato rintracciato presso la propria abitazione e, dopo aver riconsegnato l'oggetto, è stato denunciato per appropriazione indebita