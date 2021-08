Thorsby cambia numero per il climate change: vuole sensibilizzare gli Accordi di Parigi

Morten Thorsby ha deciso di cambiare il proprio numero di maglia, passando dal 18 al 2, per una motivazione ben precisa. La spiega lo stesso norvegese della Sampdoria a NRK: "Per sensibilizzare l’opinione pubblica sugli Accordi di Parigi, secondo i quali vi sarebbe l'obiettivo di limitare l'aumento della temperatura sulla Terra al di sotto dei 2 gradi. In realtà, l'obiettivo è regolato preferibilmente al di sotto di 1,5 gradi, ma era difficile da indossare sulla maglia. So che questo non crea un cambiamento in sé, ma l'obiettivo è creare consapevolezza sull'argomento, e quindi ho pensato che potesse essere una cosa carina da fare”.