TIM, l'accordo con DAZN non porta i risultati sperati: pirateria e doppia utenza tra i motivi

La partnership fra TIM e DAZN non ha portato all’azienda di telecomunicazioni il previsto aumento dei ricavi medi per abbonati e degli stessi abbonati. A metterlo nero su bianco è la stessa TIM, in occasione dell’approvazione della relazione finanziaria al 31 dicembre 2021. La flessione dell’EBITDA domestico, pari a poco meno di un miliardo di euro, “è per lo più legata, oltre al citato andamento dei ricavi, all’impatto del business del calcio sulle performance della società, ai maggiori costi per lo start-up dei nuovi business digitali e ad altri accantonamenti per rischi commerciali”. Secondo quanto riportato dai colleghi di Calcio&Finanza, rispetto all’accordo con DAZN, ad aver contribuito a non portare l’impatto atteso, vi sono alcuni elementi tra cui: la “concurrency” (la doppia utenza) non è stata interrotta; la pirateria resta ancora alta; numero inferiori di nuovi abbonati e ARPU per la fibra; rinegoziazione dell’accordo in corso; meccanismo di stop loss in atto.