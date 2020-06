Tmw - Juve, Sarri studia le contromosse per il Napoli: CR7 al centro dell'attacco

Sarri studia le contromisure per il Napoli, in vista della finale di Coppa Italia. Come contro il Milan, sarà 4-3-3 con Cristiano Ronaldo al centro dell’attacco. I dubbi maggiori al momento sono legati ancora al centrocampo: Pjanic potrebbe lasciare la regia nelle mani di Bentancur, mentre Khedira potrebbe essere una soluzione dal primo minuto. Cuadrado, invece, potrebbe fare la staffetta con Douglas Costa nel tridente.