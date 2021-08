Tokyo 2020, il Brasile trionfa nel calcio: medaglia d'oro strappata alla Spagna ai supplementari

È il Brasile a vincere la medaglia d'oro nel torneo calcistico di Tokyo 2020. La Seleçao si ripete, cinque anni dopo Rio de Janeiro e l'Olimpiade, che fino al 2016 sembrava una maledizione, è diventata ormai cosa verdeoro. 2-1 all'atto conclusivo di Yokohama contro la Spagna, partita risolta ai tempi supplementari. È Malcom l'eroe della Seleçao col gol decisivo al 108'.

Nei 90' regolamentari Richarlison fallisce il rigore del possibile vantaggio al 38', ma nei minuti di recupero del primo tempo arriva il gol di Matheus Cunha. La Spagna reagisce e trova il pari con Oyarzabal al 64', mentre nei minuti finali Bryan Gil viene fermato dalla traversa. Brasile sul gradino più alto del podio per la seconda volta nella sua storia, argento per la Roja e bronzo per il Messico che nella finalina di ieri ha avuto la meglio sui padroni di casa del Giappone.