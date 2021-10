TOP 100 TMW, Anguissa al 3° posto: quasi 7 di media per il centrocampista azzurro

André Zambo Anguissa, centrocampista del Napoli, con una media voto 6,9, è al 3° posto della Top 100 di TMW. La speciale classifica è stata stilata in base alle medie voto assegnate ai calciatori dalle pagelle di tuttomercatoweb.com, fra coloro che abbiano preso voto in almeno 4 partite.

"E dire che qualcuno lo vedeva come una soluzione di ripiego, poco più che un’alternativa rispetto a quelli che sembravano i principali obiettivi. Nelle ultime battute del mercato il Napoli ha scelto di scommettere su André Anguissa dopo la retrocessione col Fulham e complici i tanti infortuni a centrocampo è stato lanciato titolare contro la Juventus con un solo allenamento agli ordini di Spalletti. Prestazione super convincente, 7 in pagella e maglia da titolare conquistata. Dopo l’esordio sono arrivate altre gare ai limiti della perfezione, con altri due 7 in pagella e addirittura un 7,5 prima del 6 di Firenze. Un impatto davvero importante, che ha certamente contribuito alla striscia di 7 vittorie consecutive del Napoli capolista".

Serie A

5 partite, 450 minuti

I voti di TMW in campionato

Napoli-Venezia /

Genoa-Napoli /

Napoli-Juventus 7

Udinese-Napoli 7

Sampdoria-Napoli 7,5

Napoli-Cagliari 7

Fiorentina-Napoli 6

Media voto: 6,9