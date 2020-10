Torino-Cagliari, le formazioni ufficiali: coppia d'attacco Bonazzoli-Belotti, Sottil dal 1'

Manca pochissimo allo stadio Olimpico Grande Torino per la sfida valida per il quarto turno di Serie A tra Torino e Cagliari. Queste le due formazioni ufficiali, in attesa del fischio d'inizio fissato alle ore 15:

Torino (4-3-1-2): Sirigu; Vojvoda, Nkoulou, Lyanco, Rodriguez; Meité, Rincon, Linetty; Lukic; Bonazzoli, Belotti. All.: Giampaolo.

Cagliari (4-2-3-1): Cragno; Zappa, Walukiewicz, Godin, Lykogiannis; Marin, Rog; Sottil, Joao Pedro, Nandez; Simeone. All.: Di Francesco.