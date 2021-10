Torna "A Tutto Napoli" su Tele A: dalle 22 per il day after di Fiorentina-Napoli

Questa sera - dalle 22, al termine dello speciale elezione, appuntamento con "A Tutto Napoli" su Tele A (canale 18 in Campania, visibile anche sull'80 in Marche, Abruzzo, Basilicata e Puglia e 189 nel Lazio), la trasmissione di Paolo Del Genio, in collaborazione con Antonio Gaito di Tuttonapoli. Temi d'approfondimenti ed il solito spazio ai tifosi con il filo diretto (per intervenire in diretta: 081-1863 9155) o in video-chiamata (prenotandosi al profilo Fb 'Tele A diciotto')