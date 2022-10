Totti-Blasi, inizia la battaglia legale: prima udienze sulle borse scomparse

È già iniziata la battaglia legale tra Francesco Totti e Ilary Blasi in attesa che arrivi l'istanza di separazione

È già iniziata la battaglia legale tra Francesco Totti e Ilary Blasi in attesa che arrivi l'istanza di separazione. Il prossimo 14 ottobre è stata fissata la prima udienza davanti al giudice civile per parlare della collezione di borse firmate che l'ex numero 10 giallorosso avrebbe sottratto alla showgirl per provare a convincerla a barattarle con la sua collezione di Rolex, sottratti a sua volte dall'ormai prossima ex moglie e dal padre di lei. I due intanto continuano a vivere entrambi nella sconfinata villa dell'Eur, ciascuno arroccato nei suoi oltre 700 metri quadri di casa. Per ora nessuno dei due vuole cambiare domicilio, anche per seguire da vicino i tre figli. Ma la convivenza, neanche a dirlo viste le battaglie legali che cominceranno a breve, è e resterà decisamente complicata. A riportarlo è il sito del Corriere della Sera.