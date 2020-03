Tragedia nella tragedia a Torino: perde il lavoro per il Coronavirus e si impicca a 29 anni

A soli 29 anni aveva perso il lavoro in una ditta a causa dell'emergenza Coronavirus e ha deciso di togliersi la vita nella tromba delle scale del palazzo in cui viveva insieme alla sua famiglia. La tragedia ha sede in provincia di Torino, nella periferia di Carmagnola, dove un giovane ha visto risolto il suo contratto a tempo determinato. Il soggetto, laureato in lingue e con problemi di depressione, dopo esser stato licenziato si è impiccato. Il corpo è stato trovato da padre del suicida. A riportarlo è La Stampa.