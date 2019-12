Tre azzurri in tribuna, i 'sacrificati' per la panchina corta Uefa

Diramate le formazioni ufficiali di Napoli e Genk, in vista del match che avrà inizio tra meno di un'ora. Tre le esclusioni da parte del tecnico azzurro che, a causa della panchina 'corta' imposta durante le competizioni Uefa, non ha potuto ovviamente avvalersi di tutti i convocati: Karnezis, Hysaj e Younes, infatti, non compaiono nella panchina azzurra e dunque sono i sacrificati per la sfida contro la squadra belga.