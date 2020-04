"Trovata la cura per il Coronavirus", l'annuncio degli scienziati della pecora Dolly

Il team scientifico inglese che è riuscito a clonare la pecora Dolly nel lontano 1996 pare abbia trovato la cura per il Covid-19. Una teoria ancora tutta da dimostrare e riportata dal Daily Star nella sua edizione cartacea: a quanto pare, il trattamento sperimentale portato avanti per sconfiggere il Covid-19 è quello delle cellule immunitarie prelevate da volontari giovani e sani. Uno studio che sarà consegnato al National Health Service britannico entro la prossima settimana. Sembra addirittura che il team Dolly sarebbe già in trattativa con il governo per la diffusione della terapia.