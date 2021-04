Tute a soli 29.90€ - Dopo il grande successo della nuova linea

Prosegue il cammino del Napoli per l'assalto ad un posto in Champions, gli uomini di Gattuso sono proiettati a fare il risultato domenica contro la capolista per cercare di aggiungere un altro tassello all'obiettivo quarto posto. C'è grande attesa quindi da parte degli appassionati per assistere al big match e nel frattempo Napoli Store ha pensato ai tifosi più piccoli. E' attiva infatti una promozione sulle tute del Napoli: di rappresentanza, acetate, di allenamento, con cappuccio o senza a partire da soli 29,00€.

Scopri le tute in promozione collegandoti dal link in fondo e scoprirai tutte le promozioni sulle tute.

Scopri le tute da 29.90€