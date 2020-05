Tv Luna - Napoli verso la ripresa della Serie A, domani il settimo tampone

Prosegue la marcia di avvicinamento al possibile fischio d'inizio per la Serie A dopo il lockdown per l'emergenza Coronavirus. Carlo Alvino, giornalista di Tv Luna, ha dato le ultime su Twitter, con il settimo tampone che dovrebbe essere effettuato domani per gli azzurri: "7* tampone domani per gli azzurri. Gattuso e i suoi si avvicinano all’obiettivo di una ripresa vera e propria in attesa delle prossime decisioni".

