Ucraina, Shevchenko lascia la Nazionale: "E' stato un lavoro arduo"

Andriy Shevchenko lascia la Nazionale Ucraina. Ad annunciarlo è stato lo stesso tecnico, con un post su Instagram. “Oggi termina il mio contratto con la Nazionale Ucraina. Ho speso cinque anni con la Nazionale, è stato un lavoro arduo ma che ha dimostrato che siamo in grado di giocare un calcio moderno. Sono grato al presidente per l’opportunità, così come a ogni calciatore, tutte le persone che mi hanno aiutato e sono stati coinvolti nella squadra. Tanti ringraziamenti ai fan per il supporto e le critiche. Insieme abbiamo mostrato che il nostro calcio può essere competitivo, produttivo e divertente”.