UFFICIALE - Altra lezione della Premier alla Serie A: rinviata Fulham-Tottenham per Covid

Dopo le indiscrezioni delle ultime ore, arriva anche l'ufficialità: Fulham-Tottenham, derby di Londra che sarebbe dovuto andare in scena questa sera alle 19.00, è stato posticipato dalla FA a data da destinarsi a causa delle positività al Covid-19. E' la seconda partita rinviata in Premier League in tre giorni dopo Everton-Manchester City.

"Il club può confermare che il match di questa sera sul campo del Tottenham è stato rinviato - fa sapere il Fulham sul suo sito -. Ciò avviene a causa di una serie di positività al Covid-19 tra i giocatori e lo staff della prima squadra. Questa decisione arriva dopo discussioni con la Premier League e su consiglio della Public Health England. Auguriamo ai giocatori e ai membri dello staff una pronta e sicura guarigione".