UFFICIALE - Avellino, esonerato mister Capuano: la nota del club campano

Il tecnico Eziolino Capuano, famoso per aver definito Dries Mertens un giocatore normale che non avrebbe fatto più di 7 gare in azzurro, è stato sollevato dall'incarico da allenatore dell'Avellino ed è lo stesso club campano che ha dato l'ufficialità con una nota ufficiale: "L'Us Avellino comunica di aver sollevato mister Ezio Capuano dall'incarico di allenatore della prima squadra. Il club intende ringraziare il mister per l'attività sin qui svolta e gli augura le migliori fortune umane e professionali".