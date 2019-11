UFFICIALE - Cambia la panchina del Gimnasia La Plata: Maradona non è più l'allenatore

Diego Armando Maradona non è più l'allenatore del Gimnasia La Plata, lo ha annunciato lo stesso presidente del club Gabriel Pellegrino a La Red: "Maradona non sarà più l'allenatore della squadra". Tutto riconducibile a lunedì, ultimo giorno disponibile per presentare le liste valide per le elezioni presidenziali, quando Gabriel Pellegrino, colui che ha portato Diego a La Plata, ha deciso di non ricandidarsi. La conseguenza è stata inevitabile, poiché Maradona disse "Se resta il presidente, continuo. Altrimenti me ne vado". Maradona ha diretto l'ultimo allenamento, tra il dispiacere dei suoi giocatori che avrebbero voluto continuasse".