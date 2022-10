UFFICIALE - Clamoroso al Brighton di De Zerbi: Mwepu costretto al ritiro a 24 anni, il motivo

Enock Mwepu è costretto a ritirarsi a 24 anni. Il centrocampista zambiano del Brighton si era sentito male durante il volo per raggiungere la sua Nazionale

Enock Mwepu è costretto a ritirarsi a 24 anni. Il centrocampista zambiano del Brighton si era sentito male durante il volo per raggiungere la sua Nazionale il mese scorso ed era subito rientrato in Inghilterra per sottoporsi ad alcuni esami. Oggi il club britannico ha confermato la presenza di un serio problema cardiaco ereditario, che renderebbe "estremamente elevato il rischio di un arresto cardiaco" qualora continuasse a giocare ad alti livelli.