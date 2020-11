UFFICIALE - Coronavirus, contagi stabili: le vittime sono 853, frenata nelle terapie intensive

Continuano a salire i decessi da Coronavirus ma calano i ricoveri. Stando all’ultimo bollettino della Protezione Civile le morti per Covid registrate da ieri sono 853. Aumentano anche i nuovi positivi: +23.232 al netto di 188.659 nuovi tamponi (ieri erano rispettivamente 22.930 e 148.945). Calano però i ricoveri di persone con sintomi: sono –120 in meno rispetto a ieri. In totale il numero di pazienti in terapia intensiva è 3.816, ovvero 6 in più. Se ieri i pazienti guariti e dimessi erano 584.493 oggi sono 605.330.