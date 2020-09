UFFICIALE - Coronavirus, i dati nazionali: aumentano positivi e ricoveri in terapia intensiva

I nuovi contagi da Coronavirus registrati in Italia sono 1.616. Un numero in aumento rispetto a ieri, 10 settembre, quando l’incremento era stato di +1.597. Il numero complessivo di casi tracciati nel Paese fin dall’inizio del monitoraggio è di 284.796. A fornire i dati sono, come di consueto, la Protezione Civile e il ministero della Salute tramite il quotidiano bollettino delle Regioni. La cifra dei nuovi positivi è stata raccolta sulla base di 98.880 tamponi effettuati nelle scorse 24 ore. Ieri, l’incremento era stato di 94.186 (due giorni fa di 95.990). Per quanto riguarda i decessi, oggi si registrano altre 10 vittime. Anche ieri erano state segnalate 10 morti legate al Covid-19 (14 due giorni fa), per un totale di 35.597 vittime. Lo riporta Open.