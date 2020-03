UFFICIALE - Coronavirus, positivo anche il Principe Alberto II di Monaco

Positivo al Coronavirus anche il Principe Alberto II di Monaco. Ad annunciarlo è stato il Principato con un comunicato ufficiale, che ha anche precisato che "non desta alcuna preoccupazione". Alberto II "è seguito da vicino dal suo medico curante e da specialisti dell'ospedale Principessa Grace", si legge ancora nella nota che riporta un nuovo appello del principe al rispetto delle misure restrittive adottate dalle autorità. Da sabato a mezzanotte fino a nuovo ordine saranno chiusi "i luoghi pubblici non essenziali per la vita del Paese", compresi i casinò simbolo del principato.