UFFICIALE - Coronavirus, stop ai collegamenti con la Sicilia: firmato il decreto

"A seguito della richiesta pervenuta domenica sera da parte della Regione Sicilia, il ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, Paola De Micheli, ha firmato nella notte il decreto che prevede la sospensione dei collegamenti e dei trasporti ordinari delle persone da e per la Sicilia" per fronteggiare l'emergenza coronavirus. Lo annuncia il Mit in una nota, spiegando che è invece regolare il trasporto merci. Le persone possono viaggiare via mare sullo Stretto solo "per comprovate esigenze di lavoro, salute o necessità". Provvedimenti nati chiaramente dall'Emergenza CoronaVirus.