UFFICIALE - Dalla B alla Seconda Categoria: scelta incredibile dell'ex azzurro Vitale

Al cuor, e al richiamo della propria città, non si comanda. Per questo Luigi Vitale, terzino classe ‘87 ha deciso di non aspettare più una chiamata dai professionisti – lui che vanta oltre 300 presenze fra Serie A e B dove ha vestito anche le maglie di Napoli, Hellas Verona, Salernitana e della Juve Stabia – e accettare la chiamata di un piccolo club della sua città, Castellammare di Stabia. Svincolato dopo l’esperienza al Frosinone in Serie B lo scorso anno, nove presenze, il difensore ha deciso infatti di firmare per la ASD Juventude Stabia, club che milita in Seconda Categoria:

“Ho deciso di non aspettare più, avevo avuto qualche chiamata ma niente di interessante e sono felice di venire a dare una mano ai miei amici della Juventude Stabia. - ha spiegato Vitale sulla pagina Facebook del club - Userò questi due mesi per tenermi in forma per non farmi trovare impreparato per la prossima stagione. Per il momento il mio pensiero è divertirmi coi miei amici"