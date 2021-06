UFFICIALE - Everton, Benitez sostituisce Ancelotti: contratto fino al 2024

L'Everton ha ufficializzato sul proprio sito l'arrivo di Rafa Benitez come nuovo allenatore. Lo spagnolo, che prenderà il posto di Carlo Ancelotti, ha firmato un contratto triennale con il club di Liverpool e torna in Inghilterra (dove ha allenato anche Liverpool, Chelsea e Newcastle) dopo due stagioni in Cina alla guida del Dalian Yifang.