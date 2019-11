UFFICIALE - Fair play finanziario, il TAS dichiara inammissibile il ricorso del Man City

(ANSA) - LOSANNA (SVIZZERA), 15 NOV - Il Tribunale di Arbitrato dello Sport (Tas) ha dichiarato inammissibile il ricorso del Manchester City contro il deferimento della Uefa per presunte violazioni relative al Fair Play finanziario. Lo rende noto un comunicato dello stesso Tas. "Il Tribunale Arbitrale dello Sport ha emesso la sua decisione nell'ambito della procedura arbitrale tra Manchester City FC Ltd. (MCFC) e Uefa - è scritto nella nota -, in relazione all'appello presentato al Tas dal Manchester City contro le decisioni emesse dalla Camera investigativa dell'Uefa il 15 maggio 2019". Da Losanna precisano che il ricorso del Manchester City è inammissibile perché dui solito va presentato al Tas se il ricorrente ha esaurito i rimedi legali disponibili prima all'appello, in conformità con gli statuti o i regolamenti di tale organo". In pratica, la decisione del deferimento da parte della commissione investigativa dell'Uefa non è definitiva e quindi non può essere impugnata direttamente al Tas.