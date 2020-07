UFFICIALE - FIFA, aperto procedimento penale in Svizzera contro Infantino

Il presidente della Fifa Gianni Infantino nell'occhio del ciclone. E' stata avviata un'indagine in Svizzera: il procuratore federale straordinario Stefan Keller "Ha avviato un procedimento penale a carico del presidente della FIFA e del primo pubblico ministero dell'Alto Vallese Rinaldo Arnold", in particolare per "abuso di autorita'", "violazione del segreto ufficiale" e "ostruzione della "azione criminale". L'annuncio del procedimento arriva dopo le dimissioni del procuratore svizzero Michael Lauber, accusato per la sua gestione del Fifagate.