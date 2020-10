UFFICIALE - Giudice sportivo, multato Paratici per insulti agli arbitri durante Crotone-Juve

Multato Fabio Paratici, dirigente della Juventus, per insulti agli arbitri durante la gara del club bianconero giocata lo scorso sabato contro il Crotone. Lo ha reso noto il Giudice Sportivo della Lega Serie A: “In quanto non autorizzato, al 43° del secondo tempo, stazionava in prossimità della panchina rivolgendo frasi irrispettose nei confronti degli Ufficiali di gara; infrazione rilevata dal collaboratore della Procura Federale”, si legge nelle motivazioni del Giudice Sportivo.