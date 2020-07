UFFICIALE - Il Barça crolla in casa contro l'Osasuna, Liga al Real Madrid

Sconfitta netta e roboante per il Barcellona di Quique Setièn che tra le mura amiche perde contro l'Osasuna. Tanti big risparmiati dal tecnico calatano già in fase di formazione, con i vari Suarez, Busquets, Vidal, De Jong e Jordi Alba tutti in panchina. Catalani che hanno prima trovato l'1-1 con Messi dopo lo svantaggio iniziale, salvo poi farsi superare soltanto nel finale dalla rete di Roberto Torres che ha regalato la vittoria all'Osasuna. Barcellona che dunque cede lo scettro della Liga al Real Madrid, quest'ultimo vittorioso in casa contro il Villarreal.