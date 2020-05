UFFICIALE - Il Premier Conte: "Da lunedi addio all'autocertificazione per gli spostamenti in Regione"

Il Premier Giuseppe Conte, in diretta da Palazzo Chigi, ha annunciato nella presentazione del nuovo Decreto 'Rilancio' l'addio all'autocertificazione per gli spostamenti in Regione: "Da Lunedi ci si sposterà all'interno della regione senza autocertificazione: vuol dire uscire di casa senza giustificare gli spostamenti. Rimane il divieto di casa per chi viene posto in quarantena o positivo. Resta il divieto di creare assembramenti in luoghi pubblici. Raccomandiamo di portare sempre la mascherina che va indossata in specifici luoghi. Da una regione all'altra ci si può spostare solo per motivi già noti. Se i dati resteranno incoraggianti ci potremmo muovere in tutta Italia. Dal 3 giugno ci si potrà spostare con voli Europei".