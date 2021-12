UFFICIALE - Incredibile alla Real Sociedad: ben 10 giocatori contagiati durante le vacanze

La Real Sociedad ha reso noto che, in seguito ai test molecolari effettuati nel corso delle vacanze a tutti i giocatori della rosa, in 10 sono risultati positivi al Covid-19. Le persone contagiate sono stati immediatamente isolati nelle rispettive case come stabilito dal protocollo sanitario. I nuovi test effettuati questa mattina - riporta un comunicato del club - non hanno dato nuovi casi di positività.