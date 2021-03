UFFICIALE - Koulibaly squalificato, salta il Crotone. Assenza anche per Cosmi

Niente Crotone per Koulibaly, squalificato per dopo il cartellino giallo rimediato contro la Roma. Assenza anche in casa calabrese, con Petriccione fermato per un turno. Il giudice sportivo della Serie A, dopo la ventottesima giornata di campionato, ha squalificato per una giornata sette calciatori, che non saranno dunque a disposizione dei rispettivi allenatori al rientro dalla sosta. Si tratta di Dawidowicz, Ibanez, Koulibaly, Palacio, Petriccione, Giuseppe Pezzella e Villar.