UFFICIALE - L'Alessandria torna in serie B: battuto il Padova ai rigori

L'Alessandria si aggiudica i play off della Serie C battendo ai rigori il Padova di Mandorlini. Nella prima frazione, Jelenic, a tu per tu con il portiere locale, si divora il gol dell’1-0. Nella ripresa i grigi hanno reagito alla grande sciorinando un calcio piacevole, fatto di triangolazioni, sovrapposizioni e schemi imprevedibili su palla inattiva. Nei tempi supplementari hanno prevalso stanchezza e paura di perdere. Ai rigori, Rubin ha segnato il penalty decisivo con cui ha riportato l’Alessandria in cadetteria dopo 46 anni.